Впервые 200 новобранцев приняли присягу на центральной площади Сарыагаша

В городе Сарыагаш впервые на центральной площади состоялась торжественная церемония принятия военной присяги военнослужащими войсковой части 35748 регионального командования "Юг".

Военную присягу приняли 200 молодых солдат, призванных из Алматы, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областей. Они поклялись с честью служить Родине и выполнять воинский долг.

В важный для новобранцев день рядом с ними были их родные, ветераны и представители командования, которые приняли участие в церемонии и поддержали солдат.