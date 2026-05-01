Впервые 200 новобранцев приняли присягу на центральной площади Сарыагаша
Сегодня 2026, 00:34
110Фото: BAQ.kz
В городе Сарыагаш впервые на центральной площади состоялась торжественная церемония принятия военной присяги военнослужащими войсковой части 35748 регионального командования "Юг".
Военную присягу приняли 200 молодых солдат, призванных из Алматы, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областей. Они поклялись с честью служить Родине и выполнять воинский долг.
В важный для новобранцев день рядом с ними были их родные, ветераны и представители командования, которые приняли участие в церемонии и поддержали солдат.
