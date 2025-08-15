В этом году Республиканская августовская конференция педагогов прошла в особом формате: наряду с традиционным чествованием работников сферы образования впервые были отмечены и представители рабочих профессий, передает BAQ.KZ.

Это нововведение реализовано в рамках Года рабочих профессий, объявленного по инициативе Главы государства, с целью подчеркнуть значимость всех специалистов, чья работа способствует развитию образования и благополучию детей.

Во второй части конференции министр просвещения РК Гани Бейсембаев вручил награды передовым работникам образования, а также представителям рабочих профессий и сотрудникам организаций, взаимодействующих с системой образования. Среди награждённых Благодарственными письмами Министерства — технический персонал школ и детских садов, полицейские, медицинские работники, строители и другие специалисты.

"Сфера образования — это то место, где мы растим наших детей. Каждый должен внести свой вклад в воспитание нравственного, профессионально компетентного будущего нашей страны. Это задача не только педагогического сообщества, но и всего общества", - отметил министр Гани Бейсембаев.

Ведомственными наградами также отмечены руководители организаций образования, добившиеся значительных успехов и проявившие высокое мастерство в управлении.