Впервые на августовской конференции наградили представителей рабочих профессий
В Астане состоялась Республиканская августовская конференция педагогов "Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В этом году Республиканская августовская конференция педагогов прошла в особом формате: наряду с традиционным чествованием работников сферы образования впервые были отмечены и представители рабочих профессий, передает BAQ.KZ.
Это нововведение реализовано в рамках Года рабочих профессий, объявленного по инициативе Главы государства, с целью подчеркнуть значимость всех специалистов, чья работа способствует развитию образования и благополучию детей.
Во второй части конференции министр просвещения РК Гани Бейсембаев вручил награды передовым работникам образования, а также представителям рабочих профессий и сотрудникам организаций, взаимодействующих с системой образования. Среди награждённых Благодарственными письмами Министерства — технический персонал школ и детских садов, полицейские, медицинские работники, строители и другие специалисты.
"Сфера образования — это то место, где мы растим наших детей. Каждый должен внести свой вклад в воспитание нравственного, профессионально компетентного будущего нашей страны. Это задача не только педагогического сообщества, но и всего общества", - отметил министр Гани Бейсембаев.
Ведомственными наградами также отмечены руководители организаций образования, добившиеся значительных успехов и проявившие высокое мастерство в управлении.
Самое читаемое
- В Туркестанской области бабушка пяти внуков родила тройню
- Борт Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24
- Зарплаты до 900 тысяч тенге: ТОП востребованных профессий в промышленности Казахстана
- Убийство школьника в селе Акжигит: суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы
- Усть-Каменогорск задыхается: экологи разоблачают "бумажное" улучшение экологии