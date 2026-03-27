Впервые на долларовых банкнотах США появится подпись Трампа
Первые купюры выйдут в июне.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Впервые в истории США на долларовых банкнотах появится подпись действующего президента — Дональда Трампа, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.
Решение Министерства финансов приурочено к 250‑летию независимости страны и уже вызвало бурные обсуждения в политических кругах.
Первые купюры $100 с подписью Трампа выйдут в июне, а позже изменения коснутся и других номиналов. При этом подпись казначея США будет убрана впервые за 165 лет, а привычный дизайн банкнот останется без изменений.
Кроме этого, Трамп станет лицом памятной золотой монеты, которую одобрила Федеральная комиссия по делам искусств. Монета из 24‑каратного золота будет коллекционной и не поступит в обращение.
Не обошлось без критики. Демократы сравнивают инициативу с монархиями и диктатурами, где правители традиционно размещают свои изображения на деньгах. Однако исторически действующие президенты уже появлялись на памятных монетах.
