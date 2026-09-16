Впервые найдены доказательства существования диплодоков в Европе

Окаменелости диплодока возрастом около 150 млн лет нашли испанские учёные. Ранее останки этих динозавров обнаруживали только в Северной Америке. Исследователи фонда Dinopolis Foundation обнаружили в провинции Теруэль на востоке Испании 14 хвостовых позвонков и несколько шевронных костей диплодока. По оценкам учёных, динозавр жил около 150 млн лет назад и достигал примерно 25 метров в длину.

Учёные называют находку одной из наиболее полных среди диплодоцидов, обнаруженных в Европе. Более того, это первое свидетельство существования этого рода за пределами Северной Америки.

Это один из наиболее полных диплодоцидов, обнаруженных на сегодняшний день в Европе, и первое свидетельство существования этого рода за пределами Северной Америки, – отметил соавтор исследования Серхио Санчес Фенольоса.

Диплодок был травоядным динозавром с длинной шеей и хвостом. Все известные ранее останки этого рода находили на территории современных США и датировали периодом примерно 157–145 млн лет назад. Новая находка в Испании может заставить учёных пересмотреть представления о распространении этих гигантских динозавров.