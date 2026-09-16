Впервые найдены доказательства существования диплодоков в Европе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Окаменелости диплодока возрастом около 150 млн лет нашли испанские учёные. Ранее останки этих динозавров обнаруживали только в Северной Америке. Исследователи фонда Dinopolis Foundation обнаружили в провинции Теруэль на востоке Испании 14 хвостовых позвонков и несколько шевронных костей диплодока. По оценкам учёных, динозавр жил около 150 млн лет назад и достигал примерно 25 метров в длину.
Учёные называют находку одной из наиболее полных среди диплодоцидов, обнаруженных в Европе. Более того, это первое свидетельство существования этого рода за пределами Северной Америки.
Это один из наиболее полных диплодоцидов, обнаруженных на сегодняшний день в Европе, и первое свидетельство существования этого рода за пределами Северной Америки, – отметил соавтор исследования Серхио Санчес Фенольоса.
Диплодок был травоядным динозавром с длинной шеей и хвостом. Все известные ранее останки этого рода находили на территории современных США и датировали периодом примерно 157–145 млн лет назад. Новая находка в Испании может заставить учёных пересмотреть представления о распространении этих гигантских динозавров.
Самое читаемое
- Ветер до 28 м/с и грозы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
- Жена Данияра Елеусинова проиграла апелляцию по делу об избиении двух женщин
- Убийство семьи в Атырау: Акбаян Мукангалиева вернулась к детям после лечения
- Елене Рыбакиной вручили трофей первой ракетки мира
- От общей истории к новому партнерству: как корё-сарам связывают Казахстан и Корею