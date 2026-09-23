Впервые с 1994 года: Артем Саркисян взял бронзу Азиады в сабле

Казахстанский саблист Артем Саркисян стал бронзовым призером XX летних Азиатских игр. Он первый представитель Казахстана с 1994 года, кто завоевал медаль Азиады в личных состязаниях по фехтованию на саблях.

В полуфинале мужской сабли Саркисян встретился с трехкратным олимпийским чемпионом О Сан Уком из Южной Кореи и уступил со счетом 9:15.

На прошлой Азиаде, которая прошла в Ханчжоу в 2023 году, казахстанец остановился в четвертьфинале.

Соревнования по фехтованию на Азиатских играх продолжаются.