Впервые с 1994 года: Артем Саркисян взял бронзу Азиады в сабле
23 Сентября 2026, 13:33
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23 Сентября 2026, 13:3323 Сентября 2026, 13:33
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Казахстанский саблист Артем Саркисян стал бронзовым призером XX летних Азиатских игр. Он первый представитель Казахстана с 1994 года, кто завоевал медаль Азиады в личных состязаниях по фехтованию на саблях.
В полуфинале мужской сабли Саркисян встретился с трехкратным олимпийским чемпионом О Сан Уком из Южной Кореи и уступил со счетом 9:15.
На прошлой Азиаде, которая прошла в Ханчжоу в 2023 году, казахстанец остановился в четвертьфинале.
Соревнования по фехтованию на Азиатских играх продолжаются.
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