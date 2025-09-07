В Казахстане сохраняется нулевой рост цен на социально значимые продукты уже четвертую неделю подряд — это впервые с начала года позволило снизить их индекс до 7,8%, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, посвященном инфляции.

По данным Минэкономики, годовая инфляция в августе ускорилась до 12,2% против 11,8% в июле. Наибольший рост цен зафиксирован в Карагандинской, Ұлытау, Акмолинской и Атырауской областях, а также в Астане и Алматы. Основное давление на инфляцию оказывают платные услуги — коммунальные, транспортные и медицинские.

Тем временем в агросекторе прогнозируют хороший урожай картофеля — 2,7 млн тонн. Цены на продукт уже начали снижаться: в среднем 194 тенге за килограмм. Министерство сельского хозяйства и производители договорились, что осенью отпускная цена не превысит 145 тенге, а весной 2026 года — 185 тенге за килограмм.

Для усиления контроля за ценами Минторговли и Казахтелеком запускают цифровую систему мониторинга запасов стабфондов с онлайн-трансляцией со складов. Также готовятся поправки по переходу на адресную социальную поддержку, пилотный проект уже действует в Акколе.