Впервые в финале Азиады: бронзовый призер Рио Эльмира Сыздыкова взяла серебро

Бронзовый призер Олимпиады в Рио Эльмира Сыздыкова впервые в карьере вышла в финал Азиатских игр и вернулась с серебром. Остановить казахстанку в весе до 76 кг смогла только олимпийская чемпионка Парижа и чемпионка мира японка Юка Кагами.

Финал завершился победой японки со счетом 5:1, сообщает Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Путь к финалу у Сыздыковой выдался непростым. Сначала она победила монголку Даваанасан Енх-Амар со счетом 4:1, а затем вырвала победу у китаянки Вэньцзи Ли в напряженной схватке, 9:8.

Для Сыздыковой это вторая медаль Азиатских игр. В 2018 году она стала бронзовым призером.

Казахстанские борчихи и раньше доходили до финала Азиады, но золото пока выигрывала только одна. В 2010 году чемпионкой в весе до 63 кг стала Елена Шалыгина.

С серебром финалы заканчивали Ольга Смирнова в 2006 году в весе до 55 кг, Гузель Манюрова в 2014 году до 75 кг, Жулдыз Эшимова в 2018 году до 53 кг и Жамиля Бакбергенова в 2022 году до 76 кг.