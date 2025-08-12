Столичная фигуристка Софья Самоделкина завоевала серебряную медаль на турнире серии Challenger "Cranberry Cup International 2025" в Норвуде (США), передает BAQ.KZ.

По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 203,15 балла, уступив лишь американке Изабо Левито (207,61). Бронзу завоевала южнокорейская фигуристка Джие Шин (179,97).

Самоделкина, уже получившая путёвку на зимние Олимпийские игры 2026 года, побила личные рекорды в обеих программах и продемонстрировала отличную форму в начале нового сезона.

В турнире, проходившем с 7 по 10 августа, участвовали 99 спортсменов из 20 стран. Медаль Самоделкиной стала первой в истории Казахстана на "Cranberry Cup", который проводится с 2021 года.