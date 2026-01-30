В Мельбурне в юниорском турнире Открытого чемпионата Австралии определился первый полуфиналист в одиночном разряде. Им стал казахстанский теннисист Зангар Нурланулы, передает BAQ.KZ.

– Зангар Нурланулы, занимающий в юниорском мировом рейтинге 12-е место, в четвертьфинале встречался с представителем Гонконга Каем Томпсоном (48 ITF Juniors). Невероятный по накалу страстей матч, длившийся 2 часа 50 минут, завершился волевой победой казахстанца со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.



Таким образом, Зангар вновь переписывает историю: он становится первым в истории казахстанского тенниса полуфиналистом Juniors Australian Open в одиночном разряде. В прошлом году на юниорском US Open Зангар также дошёл до полуфинала, – сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

В ФТК отметили, что после игры в интервью на корте Зангар поблагодарил за поддержку свою команду, родителей, болельщиков и Федерацию тенниса Казахстана.



За выход в финал первого мейджора сезона казахстанцу предстоит сыграть с победителем матча между американцем Китоном Хэнсом и Чэнь Куан Шоу из Китайского Тайбэя.