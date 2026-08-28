Впервые в мире ИИ вел операцию на мозге вместе с хирургами

В Лондоне впервые в мире провели операцию по удалению опухоли мозга, во время которой хирургам в реальном времени подсказывал искусственный интеллект. Пациент сохранил зрение, передает BAQ.KZ со ссылкой на клиники Университетского колледжа Лондона.

Пациента зовут Рис Хибберт, ему 48 лет, он менеджер службы поддержки клиентов из Бедфордшира и волонтер скорой помощи. Опухоль в его гипофизе размером около 11 миллиметров постепенно отнимала зрение, а без операции могла привести к слепоте.

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Нашли ее случайно. В декабре 2024 года Хибберт вышел на свою обычную ежедневную прогулку, почувствовал себя плохо и потерял сознание прямо на улице.

Это был единственный приступ в моей жизни, и именно это неожиданное событие стало началом моей истории с гипофизом, - рассказал он.

Сначала опухоль вели без операции, но симптомы нарастали. Появились серьезный гормональный сбой и проблемы со зрением. Периферическое зрение он терял постепенно.

Я начал ходить с тростью, потому что постоянно спотыкался, я не видел нижнюю часть поля зрения, - вспоминает пациент.

Место, где работали хирурги, считается одним из самых опасных в нейрохирургии. Гипофиз размером с горошину, сосуды и нервы, отвечающие за зрение, лежат вплотную друг к другу. Ошибка в миллиметр здесь может закончиться слепотой, инсультом или смертью.

Именно поэтому в операционной появился второй экран. ИИ анализировал живое видео с эндоскопа прямо по ходу операции, а не заранее сделанные снимки, и подсвечивал критические структуры у основания мозга. Система показывала, каких зон стоит избегать, чтобы убрать максимум опухоли без лишнего риска.

Контроль при этом полностью оставался за врачами. Операцию проводил консультант-нейрохирург Хани Маркус вместе с хирургом-ординатором Даньялом Ханом.

В нашей голове нет дорожных знаков, - так пациент объяснил, зачем хирургу подсказка на экране.

Результат он увидел сразу после наркоза.

Когда я пришел в себя, я четко видел все в палате, - говорит Хибберт.

Через неделю он ходил самостоятельно, без очков и трости. По его словам, ощущение такое, будто вокруг открылась панорама на 360 градусов, а такого он не испытывал больше года.

Систему разработали в Институте Хоукса при UCL и обучили на большой коллекции размеченных видеозаписей предыдущих эндоскопических операций на гипофизе. Работает она на платформе NVIDIA Clara IGX, рассчитанной на медицинскую технику с ИИ в реальном времени.

Изучив сотни хирургических видео, система познакомилась с таким разнообразием случаев, на которое хирургу понадобились бы годы, - пояснила технический руководитель проекта, доцент UCL София Бано.

Операция прошла в мае в Национальном госпитале неврологии и нейрохирургии в рамках клинического исследования. Подробности раскрыли только сейчас, пока пациент восстанавливался.

Сам Хибберт видит в выборе места совпадение с историей.

Национальный госпиталь неврологии и нейрохирургии основан в 1859 году и был первой в мире больницей, полностью посвященной нейрохирургии. Мне кажется очень уместным, что та же больница первой в мире провела нейрохирургическую операцию с помощью ИИ, - сказал он.

Перед операцией пациент принес в операционную две коробки конфет и вручил их анестезиологу. По его словам, в зале иногда работают до 20 человек, и благодарности заслуживают все.

Финансировали исследование Национальный институт исследований в области здравоохранения Великобритании и Google. Поддержку оказали Королевский колледж хирургов, Совет по инженерным и физическим наукам и фонд Wellcome.

Сейчас Хибберт восстанавливается дома и постепенно увеличивает длину ежедневных прогулок. Вернуться в команду волонтеров скорой помощи он планирует после реабилитации.