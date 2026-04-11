Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов в посёлке Жайрем области Улытау открыл первое универсальное спасательное подразделение. Это событие стало историческим для региона. Впервые за годы независимости в посёлке Жайрем появилось подразделение гражданской защиты, так как ранее здесь отсутствовала пожарная часть, передает BAQ.KZ.

В церемонии открытия приняли участие аким области Дастан Рыспеков, представители местных исполнительных органов, ветераны и сотрудники органов гражданской защиты. Ключевая особенность нового объекта его универсальный формат. Здесь помимо пожарных подразделений будут нести службу спасатели оперативно-спасательного отряда и специалисты Центра медицины катастроф. Объединение на одной базе пожарных, спасателей и медиков значительно повышает эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.

«Всесторонняя поддержка государства в развитии системы гражданской защиты позволяет укреплять материально-техническую базу и повышать уровень защиты населения. Открытие универсального спасательного подразделения в посёлке важный шаг в развитии системы безопасности региона», — отметил Глава МЧС.

Здание оснащено современной инфраструктурой обеспечивающей эффективную работу личного состава. Созданы все условия для круглосуточного несения службы. Предусмотрены просторные боксы для техники, дежурно-диспетчерская служба, пост газодымозащитной службы, учебные классы, комнаты отдыха, бытовые помещения, спортивный зал «Batyr Team», универсальная спортивная площадка, а также специализированные зоны для спасателей и медицинских работников.

В ходе торжественного мероприятия Глава ведомства вручил спасателям ключи от новой пожарной автоцистерны и оперативно-спасательного автомобиля. Также ведомственными наградами МЧС и акима области отмечены представители местных исполнительных органов, спасатели и граждане, внесшие вклад в развитие системы гражданской защиты.

Жайрем является промышленным населённым пунктом с развитой инфраструктурой, где функционируют предприятия горнодобывающей отрасли. В этих условиях особое значение приобретает наличие современной системы реагирования. Новый объект позволит существенно повысить уровень безопасности в посёлке и близлежащих населённых пунктах с численностью более 10 тысяч человек, а также сократить время прибытия подразделений на места происшествий.

По традиции мероприятие завершилось посадкой деревьев на территории части в рамках экологической акции, направленной на формирование бережного отношения к окружающей среде.