Впервые за 100 лет обнаружили новый вид дикой кошки

В Боливии ученые обнаружили новый вид дикой кошки — Leopardus tilcayo. Это первое открытие нового вида кошачьих примерно за 100 лет. История началась в 2015 году, когда местный житель нашел возле леса маленького котенка и забрал его домой. Спустя год стало понятно, что животное не является обычной домашней кошкой. Мужчина передал его в заповедник, где специалисты обратились к биологу Паоле Ногалес-Аскаррунц.

Кошка отличалась небольшими размерами, короткими круглыми ушами, длинными усами и необычным рисунком шерсти. Однако ученая поначалу не предположила, что столкнулась с неизвестным науке видом. Позже Ногалес-Аскаррунц вместе с международной группой исследователей провела генетический анализ. Ученые изучили геномы нескольких десятков животных, включая музейные образцы и современных кошек из реабилитационных центров.

Исследование показало, что под ранее единым видом Leopardus tigrinus на самом деле скрываются четыре самостоятельных вида. Кроме того, ученые выделили новый подвид в Перу и описали пятый вид — Leopardus tilcayo. По данным исследователей, новая кошка отделилась от родственной линии около 1,4 млн лет назад.

Она весит всего 1,5–2 кг и отличается более крупными и неправильными пятнами на боках, а также относительно длинным и массивным хвостом. Точная численность популяции Leopardus tilcayo пока неизвестна. Исследователи располагают данными как минимум о двух таких животных.