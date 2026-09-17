Житель ВКО организовал нарколабораторию в Талдыкоргане

В Талдыкоргане мужчина организовал подпольную лабораторию по изготовлению мефедрона. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы, передает BAQ.KZ.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу вынес обвинительный приговор жителю Восточно-Казахстанской области.

Мужчина признан виновным в незаконном изготовлении психотропных веществ в особо крупном размере с целью сбыта. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

Как работала лаборатория

Как установил суд, в 2025 году мужчина по предложению лиц, с которыми поддерживал связь через мессенджер Telegram, приехал в Талдыкорган.

В городе он арендовал частный дом, где организовал подпольную лабораторию по изготовлению мефедрона.

Что обнаружили при обыске

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 4,5 кг мефедрона.

Суд учёл представленные государственным обвинителем доказательства, а также характер и степень общественной опасности совершенного особо тяжкого преступления.

Какое наказание назначили

Суд поддержал позицию прокуратуры и назначил подсудимому 10 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

В надзорном органе напомнили об ответственности за незаконное изготовление и хранение наркотиков с целью сбыта.

Напомним, за такие преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

В ведомстве также предупредили, что попытки получить так называемые «лёгкие деньги» посредством изготовления и сбыта наркотиков могут повлечь уголовную ответственность и длительный срок лишения свободы.

Ранее 52-летний мужчина признался в покупке наркотика.

Запрещенное вещество обнаружили у него в автомобиле в Аккайынском районе.

При проверке у жителя района, являющегося лицом без гражданства, обнаружили пакет с синтетическим наркотиком альфа-PVP массой 1,06 грамма. Также были изъяты две медицинские пипетки.

Во время разбирательства мужчина признался, что приобрел наркотик в Петропавловске. По его словам, он забрал запрещенное вещество из тайника-закладки.

Суд признал его виновным в незаконном обращении с наркотическими средствами без цели сбыта. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

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