Резкий рост стоимости нефти марки Brent до 88 долларов за баррель зафиксировали впервые за два года, передает BAQ.kz.

Показатель поднялся на такой уровень впервые с 29 апреля 2024 года. Эксперты связывают рост с военной операцией США и Израиля против Ирана. На фоне фактической остановки поставок через Ормузский пролив за сутки не прошел ни один нефтяной танкер. По данным агентства Bloomberg со ссылкой на информационный центр Joint Maritime Information Center (JMIC) в этом месте было осуществлено лишь два коммерческих транзита.

Между тем ряд аналитиков заявляют, что Саудовская Аравия будет вынуждена снизить нефтедобычу через две недели по причине заполнения хранилищ, если экспорт не возобновится.