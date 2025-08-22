В Алматы стартовала масштабная модернизация театра традиционного искусства "Алатау" — впервые с момента его открытия проводится капитальный ремонт здания, передает BAQ.KZ. Ход работ проверили депутаты маслихата Алматы во главе с председателем комиссии по культуре, спорту, внутренней политике, религии и молодежи Дианой Ерлан. В составе делегации также были заместитель председателя комиссии Серик Есматов и депутаты Еркин Ракышев и Дулат Рамазанов.

Ремонт охватывает все основные зоны: обновляется фасад, модернизируется кинозал, проводится замена кресел и напольных покрытий, благоустраивается прилегающая территория. Особое внимание уделяется созданию условий для маломобильных граждан. По словам депутатов, обновление театра приурочено к 10-летнему юбилею учреждения.

Важно, чтобы театр встретил зрителей в современном виде — просторном, светлом и функциональном. Это позволит создать положительную атмосферу и усилить впечатления от посещения спектаклей, — отметили они.

Завершить капитальный ремонт планируется до конца этого года.