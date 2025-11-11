В 2026 году город Семей будет обеспечен централизованным горячим водоснабжением. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким области Абай Берик Уали, передаёт BAQ.KZ.

По словам главы региона, вопрос горячего водоснабжения остаётся одним из самых актуальных для горожан.

"Действительно, город живет с “аристонами”, и это факт, который мы признаем. Всё это ложится дополнительным бременем на карман жителей. Когда приезжал в Семей, всегда задавал вопрос: “Почему у нас нет горячей воды, как в других крупных городах?” Став акимом, я сразу занялся этим вопросом. Наш план — не останавливать работу тепловых котельных летом и рискнуть подачей горячей воды. Если всё пройдет успешно, в следующем году летом жители Семея будут обеспечены горячей водой. Надеюсь, мы доживем до этого дня и сможем сообщить эту хорошую новость", — сказал Берик Уали.

Он отметил, что с первых дней на должности поручил провести анализ текущего состояния теплоснабжения и выработать конкретные меры по переходу к круглогодичной подаче горячей воды.

Ранее жители Семея неоднократно поднимали вопрос отсутствия горячей воды в летний период. Теперь, по словам акима, ситуация должна измениться.