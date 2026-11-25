За два года продажи энергетических напитков в Казахстане выросли на 65% – до 355 млн литров. Депутаты фракции ОСДП считают, что возрастных ограничений и акцизов недостаточно для защиты здоровья населения, и предлагают рассмотреть более жесткие меры – вплоть до полного запрета производства, ввоза и продажи энергетиков в стране, передает BAQ.KZ.

С соответствующим депутатским запросом депутат Курултая Максут Насибулов обратился к премьер-министру Олжасу Бектенову.

По словам парламентария, реклама преподносит энергетики как способ повысить работоспособность и физическую активность. При этом покупатели зачастую ориентируются на вкус, бренд и рекламные обещания, не задумываясь о составе напитков и возможных последствиях их регулярного употребления.

«Именно поэтому на энергетики нельзя смотреть как на простой фруктовый сок или компот. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов прямо указывает: даже 100 миллиграммов кофеина в сутки могут нарушать сон. Но добавьте к кофеину большое содержание сахара и других стимулирующих компонентов, и получите бомбу замедленного действия», – заявил Насибулов.

От реанимации до пересадки сердца

В своем запросе депутат привел несколько случаев тяжелых поражений сердца у людей, регулярно употреблявших энергетические напитки.

Так, в июне 2025 года в Павлодаре 20-летний молодой человек попал в реанимацию с тяжелой сердечной недостаточностью. По опубликованным в СМИ комментариям врачей, около двух лет он выпивал до четырех банок энергетиков ежедневно. У пациента диагностировали токсическую кардиомиопатию.

В декабре того же года в Алматы 34-летнему пациенту пересадили сердце. Как сообщали СМИ, мужчина выпивал по восемь-десять энергетиков в день.

Еще один случай депутат привел из зарубежной медицинской практики. В апреле 2026 года турецкие врачи опубликовали научную работу, в которой описали тяжелое поражение сердца у 14-летнего подростка после употребления энергетиков.

Ограничения ввели, но рынок продолжает расти

С января 2025 года в Казахстане запретили продавать энергетики лицам младше 21 года, а с января 2026 года на эти напитки установили акцизы.

Однако, по данным Ассоциации производителей и импортеров энергетических напитков, которые привел депутат, объемы продаж продолжают расти.

Если в 2023 году в Казахстане продали 215 млн литров энергетиков, то в 2025 году – уже 355 млн литров. За два года продажи выросли на 65%.

По приведенным в депутатском запросе оценкам аналитической компании Statista, объем казахстанского рынка энергетических напитков в денежном выражении в 2025 году достиг 93 млн долларов.

Что предлагают депутаты

Фракция ОСДП обратилась к Правительству с четырьмя предложениями:

проверить, насколько соблюдается запрет на продажу энергетиков лицам младше 21 года, в том числе через интернет;

провести масштабное научное исследование влияния энергетических напитков на здоровье населения;

проверить фактическое содержание кофеина и других компонентов в напитках, оценить предупреждения на упаковках и ужесточить ограничения на рекламу в СМИ и соцсетях;

изучить международный опыт и рассмотреть новые законодательные меры, включая полный запрет энергетиков.

«Вопрос энергетических напитков выходит за рамки исключительно потребительского выбора. Нельзя ограничиваться формальным контролем возраста покупателей и штрафами для нерадивых продавцов. Здоровье нации не должно служить источником прибыли для производителей энергетических напитков», – подчеркнул депутат.

Пока речь идет о предложении рассмотреть дополнительные ограничения. Решение о полном запрете энергетических напитков не принято.