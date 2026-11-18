Искусственный интеллект может взять на себя часть бумажной работы врачей, а будущим медикам поможет тренироваться на виртуальных пациентах. Такие технологии разрабатывают в Карагандинском медицинском университете имени Петра Поспелова в рамках национальной программы AI-Sana.

Одним из ключевых проектов стал AiMed Voice –интеллектуальный ассистент врача. Его задача – автоматически обрабатывать и структурировать диалоги между медицинским работником и пациентом. Это позволит сократить время на заполнение документации и уделять больше внимания осмотру и принятию клинических решений.

Междисциплинарная команда, в которую вошли преподаватели и студенты университета, уже создала рабочий прототип системы.

Параллельно ученые работают над другим решением – симулятором «виртуального пациента». С его помощью студенты смогут отрабатывать сбор анамнеза, развивать клиническое мышление и учиться принимать медицинские решения на основе различных учебных сценариев.

При этом разработчики уделяют особое внимание защите персональных данных. Для виртуального пациента будут использоваться только синтетические данные, не связанные с реальными пациентами.

Сам ассистент врача пока находится на исследовательском и экспериментальном этапе. Прежде чем применять его в клинической практике, предстоит провести необходимые проверки надежности и безопасности.

В университете отмечают, что участие в AI-Sana – это не только разработка цифровых инструментов, но и подготовка будущих врачей к ответственному использованию искусственного интеллекта. При этом технологии должны оставаться помощником специалиста, а не заменять его профессиональные решения.

В планах вуза – продолжить исследования, привлекать студентов к научным проектам и постепенно интегрировать цифровые разработки в образовательный процесс.