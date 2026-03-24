Врач из ЗКО оказал медпомощь роженице на борту самолета Астана - Уральск
Врач многопрофильной больницы Западно-Казахстанской области Таубай Байжекенов оказал медицинскую помощь роженице на борту самолета, летевшего из Астаны в Уральск, передает BAQ.KZ.
"Вчера на рейсе Астана–Уральск я оказался в необычной ситуации. Во время полёта у беременной женщины, которая была 27-й неделе беременности, начались преждевременные роды. У нее отошли воды, и пришлось срочно оказывать первую медицинскую помощь. Как врачу, в такие моменты очень важно сохранять спокойствие и правильно применять все знания и опыт.
В итоге на свет появился мальчик. Всё завершилось благополучно.Такие моменты ещё раз напоминают, насколько ответственна и важна моя профессия”, - поделился врач на своем аакаунте в Treads.
Экипаж судна принял решение вернуться в аэропорт столицы и передать беременную женщину экстренной службе.
Минздрав выразило благодарность коллеге, хирургу приемного покоя многопрофильной больницы Таубаю Байжекенову за высокий профессионализм, самоотверженность и преданность врачебному долгу.
