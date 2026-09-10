Более 3,8 тыс. медработников и 2,1 тыс. бригад скорой помощи в Казахстане до конца года должны получить смарт-видеожетоны. Если на медика нападут или ему начнут угрожать, устройство передаст сигнал полиции, покажет местонахождение сотрудника и позволит видеть происходящее в режиме онлайн, передает BAQ.KZ.

Проект уже работает в Шымкенте и Жамбылской области.

Работает это следующим образом. На видеожетоне есть кнопка SOS. После нажатия тревожный сигнал уходит в Центр оперативного управления департамента полиции. Дежурный видит, где находится медработник, и может направить ближайший патруль.

«В случае нападения или угрозы на медицинского работника автоматически будет передаваться сигнал в Центр оперативного управления департамента полиции. Сотрудник полиции сможет увидеть нахождение медика и отправить соответствующий патруль», - сообщил представитель «Казахтелекома» Бахтияр Кожахметова.

Запись с устройства будет храниться 30 дней. Это пригодится, если конфликт уже произошел и потребуется установить обстоятельства нападения.

«Если все-таки случились какие-то противоправные действия, мы можем защитить сотрудника, потому что видео храним 30 дней. При нападении он сразу может нажать кнопку SOS, и сотрудник полиции уже в онлайн-режиме сможет наблюдать, что происходит», - рассказал представитель компании.

В больницах готовят еще одну систему. В приемных покоях устанавливают камеры с видеоаналитикой. Они должны распознавать агрессию в отношении врачей и передавать информацию полиции, медицинскому ситуационному центру и охране.

Рядом появятся отдельные кнопки SOS. Нажать на них сможет и посетитель, если увидит нападение на медика и захочет вызвать патруль.

18 тысяч холодильников поставят под цифровой контроль

Еще один проект касается вакцин.

На холодильники и термоконтейнеры собираются установить около 18 тыс. датчиков. Они будут следить за температурой при хранении препаратов. Если режим нарушится, сигнал поступит в ситуационный центр.

«Специальные датчики будут мониторить температурный режим. В случае его нарушения оперативно будет передаваться сигнал в ситуационный центр, чтобы не было повреждения вакцины и потери бюджетных средств», - сообщил Кожахметова.

За перевозкой вакцин планируют следить через GPS.

Врач из областного центра сможет увидеть анализы сельского пациента

Четвертый проект касается телемедицины. Комплексы уже охватывают 655 сельских медицинских объектов и 72 учреждения уголовно-исполнительной системы.

Через оборудование пациент сможет пройти часть исследований на месте. Результаты автоматически попадут в медицинскую информационную систему, после чего их увидит профильный врач.

По данным Правительства, дистанционно доступны до 24 видов исследований. Отдельные аппараты позволяют провести до четырех видов анализов и сразу передать результаты врачу.

Для сельского пациента схема означает, что ради части обследований и консультации узкого специалиста ему не придется ехать в областной центр.