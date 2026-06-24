Аномальная жара, установившаяся в Астане, становится не только испытанием для горожан, но и серьезным фактором санитарно-эпидемиологических рисков. Высокие температуры создают благоприятную среду для размножения бактерий, увеличивают вероятность пищевых отравлений и способствуют распространению кишечных инфекций. Несмотря на снижение общей заболеваемости по сравнению с прошлым годом, эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной. Почему жара требует повышенного внимания санитарных служб и какие угрозы могут усилиться в ближайшие недели, выяснял корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Жанна Пралиева, летний период традиционно сопровождается ростом рисков, связанных с кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями.

"В период аномальной жары основные санитарно-эпидемиологические риски связаны с ускоренным размножением микроорганизмов в пищевых продуктах, нарушением условий хранения и реализации скоропортящейся продукции, а также повышением риска острых кишечных инфекций и пищевых отравлений", – отметила Пралиева.

По ее словам, особое внимание специалисты уделяют объектам общественного питания, уличной торговле, детским организациям, бассейнам, зонам отдыха и объектам водоснабжения.

При этом сама жара не вызывает инфекционные заболевания напрямую.

"Высокая температура воздуха сама по себе не является причиной инфекционного заболевания, однако она создает благоприятные условия для порчи продуктов и размножения бактерий при несоблюдении санитарных требований", – подчеркнула представитель департамента.

Статистика показывает, что проблема остается актуальной. За пять месяцев 2026 года в Астане зарегистрировано 797 случаев острых кишечных инфекций. Хотя это на 50 случаев меньше, чем годом ранее, уровень заболеваемости в столице по-прежнему значительно превышает среднереспубликанский показатель.

Если по Казахстану показатель составляет 21,81 случая на 100 тысяч населения, то в Астане он достиг 50,59 случая, что в 2,3 раза выше среднего уровня.

Две трети заболевших – дети

Наиболее уязвимой категорией населения остаются дети.

Согласно данным департамента, из 797 зарегистрированных случаев 538 приходятся на детей до 14 лет. Это 67,5% от общего числа заболевших. Наибольшее количество случаев зарегистрировано среди детей в возрасте от одного до шести лет.

Такая ситуация объясняется сразу несколькими факторами. В летний период дети чаще употребляют мороженое, прохладительные напитки, фрукты и готовую еду вне дома, а также больше времени проводят на игровых площадках и в местах массового отдыха.

По социальному составу чаще всего болеют организованные дети, посещающие детские сады и другие учреждения, а также школьники. На эти категории приходится почти половина всех случаев заболевания.

Несмотря на высокий уровень заболеваемости, групповых вспышек кишечных инфекций и пищевых отравлений на объектах контроля в столице в этом году зарегистрировано не было. Однако санитарные службы продолжают ежедневный мониторинг ситуации.

Какие продукты становятся опаснее летом

Высокая температура значительно сокращает срок безопасного хранения продуктов питания. В первую очередь это касается блюд, требующих строгого соблюдения температурного режима.

По словам Жанны Пралиевой, особое внимание специалисты уделяют салатам с заправками, молочной продукции, мясным и рыбным изделиям, кремовым кондитерским изделиям, мороженому, напиткам со льдом, нарезанным фруктам и бахчевым культурам.

В жаркую погоду даже незначительное нарушение условий хранения может привести к активному размножению микроорганизмов и сделать продукцию опасной для здоровья.

"Наиболее частые нарушения, которые могут создавать санитарно-эпидемиологические риски, – это несоблюдение температурного режима хранения пищевых продуктов, реализация скоропортящейся продукции без холодильного оборудования, нарушение сроков годности, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции", – рассказала она.

Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не покупать продукты питания в неустановленных местах торговли, где невозможно проверить условия хранения и происхождение товара.

Вода под усиленным контролем

Еще один вопрос, который становится особенно актуальным летом, – качество питьевой воды.

В условиях жары потребление воды резко возрастает, а нагрузка на систему водоснабжения увеличивается. При авариях или нарушении герметичности сетей существует риск микробного загрязнения.

"В столице в летний период проводится мониторинг качества питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Контролируется вода из централизованных источников водоснабжения, а также вода на объектах с массовым пребыванием населения", – сообщила Пралиева.

Под контролем находятся бассейны, зоны отдыха и другие объекты, где жители контактируют с водой.

Серозный менингит и энтеровирусы: о чем предупреждают врачи

Санитарные врачи напоминают, что лето – сезон не только пищевых отравлений, но и ряда инфекционных заболеваний.

Среди наиболее распространенных – острые кишечные инфекции, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции, вирусный гепатит А и энтеровирусные инфекции.

Особую настороженность вызывает серозный менингит, случаи которого традиционно регистрируются в летне-осенний период.

"Основными путями передачи являются вода, пищевые продукты, грязные руки и воздушно-капельный путь", – отметила заместитель руководителя департамента.

Специалисты напоминают, что большинство подобных инфекций можно предотвратить при соблюдении элементарных правил гигиены.

Если жара сохранится надолго

Речь идет не только об увеличении числа кишечных инфекций и пищевых отравлений, но и о возможном ухудшении санитарного состояния мест массового отдыха, повышении нагрузки на системы водоснабжения и увеличении числа обращений, связанных с перегревом организма.

"Если высокая температура воздуха сохранится в течение нескольких недель, специалисты в первую очередь прогнозируют повышение риска острых кишечных инфекций, пищевых отравлений, энтеровирусных инфекций, ухудшения санитарного состояния мест массового отдыха, а также увеличение обращений, связанных с перегревом организма", — сообщила Жанна Пралиева.

При этом в департаменте подчеркивают, что система здравоохранения и санитарно-эпидемиологическая служба готовы к сезонным рискам. Однако эффективность профилактики во многом зависит и от самих жителей.

В условиях, когда столбики термометров продолжают подниматься выше климатической нормы, соблюдение правил хранения продуктов, употребление безопасной воды и внимательное отношение к здоровью детей и пожилых людей становятся не просто рекомендациями, а необходимой мерой защиты.