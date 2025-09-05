Атбасарский районный суд Акмолинской области рассмотрел резонансное уголовное дело по обвинению медицинского работника районной больницы в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения (статья 190 часть 2 пункт 3 УК РК), передает BAQ.KZ.

Судом установлено, что в июле 2025 года исполняющий обязанности заведующего терапевтическим отделением многопрофильной межрайонной больницы Р., зная, что пациент с диагнозом сахарный диабет и острый коронарный синдром может получить помощь бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи (ГОБМП), намеренно ввел в заблуждение сопровождающую больного.

Пользуясь доверием и официальным статусом, Р. предложил родственнице пациента "платное" лечение в городской больнице №2 города Астаны за 1,5 миллиона тенге, уверяя, что только за деньги возможно получение срочной помощи кардиохирурга. При этом никакой реальной договорённости с врачом в Астане у него не было.

Сначала женщина перевела 500 тысяч тенге, затем оставшийся миллион — как позже выяснилось, на счёт, указанный самим Р. В результате его преступных действий потерпевшей причинён материальный ущерб на сумму 1 500 000 тенге.

Вину подсудимого подтвердили его признательные показания, свидетельства потерпевшей, заключения экспертиз, а также вещественные доказательства, в том числе изъятые мобильные телефоны.

Суд учёл чистосердечное раскаяние Р. как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

По итогам рассмотрения дела Р. был приговорён к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на три года.

Приговор суда не вступил в законную силу.