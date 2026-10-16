Врачебная ошибка в Казахстане: как получить компенсацию и сколько выплатят
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Более 500 млн тенге выплатили пациентам и их семьям в Казахстане за вред, причинённый при оказании медицинской помощи. При этом получить страховую компенсацию можно без суда, а собирать медицинские документы и оплачивать экспертизу самостоятельно не нужно. Как добиться выплаты, на какую сумму рассчитывать и что делать в случае отказа, в ответ на запрос редакции BAQ.KZ рассказали в Минздраве.
Напомним, что система обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников действует в Казахстане с 23 октября 2024 года.
По данным Комитета медицинского контроля Минздрава, на 1 октября 2026 года застрахована профессиональная ответственность более 178 тысяч медработников.
С начала года медицинские организации заключили свыше 1,9 тысячи договоров страхования. За этот период произведено 113 страховых выплат.
«За весь период действия системы пациентам и их семьям выплачено свыше 500 млн тенге», – сообщили в пресс-службе Минздрава.
Сколько денег можно получить
В Минздраве пояснили, что суммы страховых выплат установлены Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения».
«Размер страховой выплаты определяется статьёй 270-4 Кодекса Республики Казахстан „О здоровье народа и системе здравоохранения“ и не может быть менее», – говорится в ответе ведомства.
Предусмотрены следующие размеры выплат:
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при причинении вреда без установления инвалидности – в размере фактических расходов, но не более 300 МРП;
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при инвалидности III группы или инвалидности ребёнка – 500 МРП;
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при инвалидности II группы – 600 МРП;
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при инвалидности I группы – 800 МРП;
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при смерти пациента – 3 000 МРП.
Окончательный размер выплаты зависит от заключения независимой экспертной комиссии и договора сострахования.
Куда обращаться, если лечение причинило вред
Первое, что нужно сделать пациенту, – обратиться в больницу или клинику, где ему оказывали медицинскую помощь.
Это касается как государственных, так и частных медицинских организаций.
Заявление регистрируется службой поддержки пациента и внутренней экспертизы. После этого создаётся независимая экспертная комиссия, которая изучает обстоятельства произошедшего.
«Обращение может быть также подано в территориальный департамент Комитета или управление здравоохранения, которые обязаны перенаправить его в соответствующую организацию», – сообщили в Минздраве.
При этом самостоятельно искать медицинские заключения и собирать документы пациенту не нужно.
«Самостоятельно собирать медицинскую документацию и заключения пациент не обязан – необходимые сведения запрашивает и предоставляет медицинская организация», – пояснили в ведомстве.
Если у пациента есть дополнительные документы или заключения других специалистов, он может предоставить их по собственной инициативе.
«Оплата работы независимых экспертов и иных процедур, связанных с рассмотрением обращения в рамках данной системы, с пациента не взимается», – рассказали в Минздраве.
Кто решает, была ли врачебная ошибка
После получения обращения медицинская организация формирует независимую экспертную комиссию.
В её состав входят профильные специалисты и представитель страховой организации.
При этом врачи и другие представители клиники, в которой произошёл рассматриваемый случай, не могут участвовать в работе комиссии.
«Согласно пункту 13 Правил, а также статье 270-2 Кодекса, представители субъекта здравоохранения, в котором произошло рассматриваемое событие, в состав независимой экспертной комиссии не включаются», – подчеркнули в Минздраве.
Сам пациент, его супруг или супруга, близкий родственник либо законный представитель вправе присутствовать при рассмотрении обращения, знакомиться с материалами и предоставлять дополнительные заключения.
Если комиссия подтверждает причинение вреда, её заключение направляется в страховую организацию.
Сколько ждать компенсацию
В Минздраве назвали сроки рассмотрения обращений:
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В течение 10 рабочих дней после подачи заявления должна быть создана независимая экспертная комиссия.
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Ещё 5 рабочих дней отводится на рассмотрение обращения и подготовку заключения.
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При необходимости рассмотрение может быть продлено, но не более чем на два месяца.
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В течение 2 рабочих дней после получения заключения медицинская организация направляет его пациенту, а при подтверждении вреда – страховщику.
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После принятия решения о выплате деньги должны перечислить в течение 10 рабочих дней.
Что делать, если в компенсации отказали
«В случае несогласия с заключением независимой экспертной комиссии пациент либо его супруг (супруга), близкий родственник или законный представитель вправе обратиться в государственный орган в сфере оказания медицинских услуг (помощи)», – сообщили в Минздраве.
Кроме того, заключение можно обжаловать в суде или в другом предусмотренном законом порядке.
Даже если пациент уже получил страховую выплату, он вправе обратиться в суд за дополнительной компенсацией, если считает, что полученной суммы недостаточно.
Речь может идти, в частности, о возмещении морального вреда и других убытков, которые не покрыла страховка.
А если у врача не было страховки?
«Если профессиональная ответственность медицинского работника или медицинской организации по каким-либо причинам не была застрахована, пациент вправе требовать возмещения причинённого вреда в судебном порядке непосредственно с субъекта здравоохранения либо медицинского работника в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан», – пояснили в Минздраве.
Ранее в ВКО более 460 человек получили помощь врачей на выездных приёмах.
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