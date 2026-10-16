Врачебная ошибка в Казахстане: как получить компенсацию и сколько выплатят

Более 500 млн тенге выплатили пациентам и их семьям в Казахстане за вред, причинённый при оказании медицинской помощи. При этом получить страховую компенсацию можно без суда, а собирать медицинские документы и оплачивать экспертизу самостоятельно не нужно. Как добиться выплаты, на какую сумму рассчитывать и что делать в случае отказа, в ответ на запрос редакции BAQ.KZ рассказали в Минздраве.

Напомним, что система обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников действует в Казахстане с 23 октября 2024 года.

По данным Комитета медицинского контроля Минздрава, на 1 октября 2026 года застрахована профессиональная ответственность более 178 тысяч медработников.

С начала года медицинские организации заключили свыше 1,9 тысячи договоров страхования. За этот период произведено 113 страховых выплат.

«За весь период действия системы пациентам и их семьям выплачено свыше 500 млн тенге», – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Сколько денег можно получить

В Минздраве пояснили, что суммы страховых выплат установлены Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения».

«Размер страховой выплаты определяется статьёй 270-4 Кодекса Республики Казахстан „О здоровье народа и системе здравоохранения“ и не может быть менее», – говорится в ответе ведомства.

Предусмотрены следующие размеры выплат:

при причинении вреда без установления инвалидности – в размере фактических расходов, но не более 300 МРП ;

при инвалидности III группы или инвалидности ребёнка – 500 МРП ;

при инвалидности II группы – 600 МРП ;

при инвалидности I группы – 800 МРП ;

при смерти пациента – 3 000 МРП.

Окончательный размер выплаты зависит от заключения независимой экспертной комиссии и договора сострахования.

Куда обращаться, если лечение причинило вред

Первое, что нужно сделать пациенту, – обратиться в больницу или клинику, где ему оказывали медицинскую помощь.

Это касается как государственных, так и частных медицинских организаций.

Заявление регистрируется службой поддержки пациента и внутренней экспертизы. После этого создаётся независимая экспертная комиссия, которая изучает обстоятельства произошедшего.

«Обращение может быть также подано в территориальный департамент Комитета или управление здравоохранения, которые обязаны перенаправить его в соответствующую организацию», – сообщили в Минздраве.

При этом самостоятельно искать медицинские заключения и собирать документы пациенту не нужно.

«Самостоятельно собирать медицинскую документацию и заключения пациент не обязан – необходимые сведения запрашивает и предоставляет медицинская организация», – пояснили в ведомстве.

Если у пациента есть дополнительные документы или заключения других специалистов, он может предоставить их по собственной инициативе.

«Оплата работы независимых экспертов и иных процедур, связанных с рассмотрением обращения в рамках данной системы, с пациента не взимается», – рассказали в Минздраве.

Кто решает, была ли врачебная ошибка

После получения обращения медицинская организация формирует независимую экспертную комиссию.

В её состав входят профильные специалисты и представитель страховой организации.

При этом врачи и другие представители клиники, в которой произошёл рассматриваемый случай, не могут участвовать в работе комиссии.

«Согласно пункту 13 Правил, а также статье 270-2 Кодекса, представители субъекта здравоохранения, в котором произошло рассматриваемое событие, в состав независимой экспертной комиссии не включаются», – подчеркнули в Минздраве.

Сам пациент, его супруг или супруга, близкий родственник либо законный представитель вправе присутствовать при рассмотрении обращения, знакомиться с материалами и предоставлять дополнительные заключения.

Если комиссия подтверждает причинение вреда, её заключение направляется в страховую организацию.

Сколько ждать компенсацию

В Минздраве назвали сроки рассмотрения обращений:

В течение 10 рабочих дней после подачи заявления должна быть создана независимая экспертная комиссия.

Ещё 5 рабочих дней отводится на рассмотрение обращения и подготовку заключения.

При необходимости рассмотрение может быть продлено, но не более чем на два месяца .

В течение 2 рабочих дней после получения заключения медицинская организация направляет его пациенту, а при подтверждении вреда – страховщику.

После принятия решения о выплате деньги должны перечислить в течение 10 рабочих дней.

Что делать, если в компенсации отказали

«В случае несогласия с заключением независимой экспертной комиссии пациент либо его супруг (супруга), близкий родственник или законный представитель вправе обратиться в государственный орган в сфере оказания медицинских услуг (помощи)», – сообщили в Минздраве.

Кроме того, заключение можно обжаловать в суде или в другом предусмотренном законом порядке.

Даже если пациент уже получил страховую выплату, он вправе обратиться в суд за дополнительной компенсацией, если считает, что полученной суммы недостаточно.

Речь может идти, в частности, о возмещении морального вреда и других убытков, которые не покрыла страховка.

А если у врача не было страховки? «Если профессиональная ответственность медицинского работника или медицинской организации по каким-либо причинам не была застрахована, пациент вправе требовать возмещения причинённого вреда в судебном порядке непосредственно с субъекта здравоохранения либо медицинского работника в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан», – пояснили в Минздраве.

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