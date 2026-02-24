  • Главная
Врачей общей практики приглашают стать медэкспертами для авиации

Авиационная администрация Казахстана ведет набор врачей для работы в авиации, передает BAQ.KZ.

Для прохождения обучения по авиационной медицине и дальнейшей деятельности в качестве авиационного медицинского эксперта приглашаются врачи, имеющие сертификат специалиста «Общая врачебная практика».

Потенциальным работникам ААК предлагает официальную подготовку, дополнительную профессиональную деятельность, гибкий формат работы (допускается совмещение). Ну, и самое главное – получение востребованной и узкопрофильной специализации.

 

