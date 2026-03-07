Врачи извлекли шуруп из желудка ребёнка в Павлодаре
Медик призвал родителей быть внимательными.
Сегодня 2026, 20:54
Врачи Павлодарской детской областной больницы провели операцию по извлечению шурупа из желудка ребёнка. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог медучреждения Мерхат Амренов на своей страницце в соцсетях, передает BAQ.KZ.
По словам специалиста, медикам нередко приходится извлекать из желудков детей различные предметы — монеты, батарейки и магниты. Однако особую опасность представляют острые детали, такие как шурупы и саморезы.
Перед проведением процедуры ребёнка вводят в состояние седации, чтобы исключить напряжение мышц и снизить риск травмирования внутренних органов. Врач отметил, что подобные операции требуют высокой точности и максимальной осторожности.
«Одно неверное движение может привести к серьёзным повреждениям пищевода и тяжёлым последствиям для ребёнка», — подчеркнул Мерхат Амренов.
Медик призвал родителей быть внимательными и хранить мелкие и острые предметы — шурупы, саморезы и другие детали — в недоступных для детей местах.
