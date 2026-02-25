Менеджер казахстанского чемпиона мира WBO/IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы Эгис Климас раскрыл детали, связанные с попаданием в организм боксёра запрещённого препарата мельдоний, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, неблагоприятный результат допинг-теста Алимханулы был выявлен в декабре прошлого года. После расследования в этом месяце WBO вынесла решение: боксер дисквалифицирован до 2 декабря 2026 года, но при этом сохраняет чемпионский титул.

Согласно информации, опубликованной американским журналистом Стивом Кимом, 7 мая прошлого года Алимханулы обратился в клинику с жалобами на сильные головные боли, тошноту, головокружение и рвоту. За две недели до этого, 25 апреля, он провёл в Астане бой против Анауэля Нгамиссенге.

Лечение включало внутривенное введение рипроната, активным веществом которого является мельдоний.

– Как мы выяснили, мельдоний может оставаться в организме до девяти месяцев. В тот момент, когда он проходил лечение в клинике, у него не было запланированных боёв, и он не находился в программе тестирования WADA. Врачи лечили его полностью законными препаратами, которые в этой стране [в Казахстане] даже отпускаются без рецепта, — пояснил Климас в интервью Стиву Киму.

В официальном постановлении WBO также уточняется, что приём мельдония был осуществлён исключительно в рамках неотложной медицинской помощи, оправданной с медицинской точки зрения.

Тем не менее, правила WBO предусматривают, что факт попадания запрещённого препарата в организм спортсмена автоматически вызывает расследование и возможные санкции, независимо от причин его применения. В случае Жанибека Алимханулы смягчающим обстоятельством стало отсутствие предыдущих нарушений, что позволило боксеру сохранить звание чемпиона.

В период дисквалификации Алимханулы будет проходить дополнительное тестирование, а после возвращения на ринг его ожидает бой с временным чемпионом мира WBO в среднем весе.