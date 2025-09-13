Врачи Мангистауской областной многопрофильной больницы работают над стабилизацией состояния двух женщин, пострадавших в автомобильной аварии на трассе Бекет-ата – Шопан-ата, чтобы в ближайшие дни перевезти их в клинику Национального центра экстренной медицины в Астане, передаёт BAQ.KZ.

Накануне обе пациентки были доставлены санитарной авиацией из Жанаозена в областную больницу. Их дальнейшее лечение обсуждалось сегодня в ходе телемедицинских консультаций с участием специалистов республиканских центров Минздрава.

По данным врачей, одна из пострадавших получила политравму и ушиб обоих легких, что сопровождается эпизодами десатурации и может осложнить транспортировку. Состояние второй пациентки признано стабильным и не вызывает серьезных опасений.

Еще один пострадавший в аварии остается в больнице Жанаозена, его состояние оценивается как стабильное.