В Алматы и Астане прошли встречи с врачами-гинекологами. При поддержке компании Гедеон Рихтер Казахстан медики ответили на вопросы, которые сегодня волнуют многих женщин: как выбрать подходящую контрацепцию, какие мифы мешают доверять противозачаточным таблеткам и почему важно подходить к выбору препаратов индивидуально, передает BAQ.KZ.

Компания Гедеон Рихтер выпустила первые собственные оральные контрацептивы еще в 1960-х годах. С тех пор технологии шагнули далеко вперед — современные КОК (комбинированные оральные контрацептивы) отличаются пониженным содержанием гормонов, высокой эффективностью и безопасностью при грамотном подборе.

На встрече эксперты затронули важную тему – контрацепцию после 40 лет. Как отметила представитель компании Гедеон Рихтер Казахстан Динара Бирмаганбетова, многие женщины в этом возрасте уверены беременность им уже не грозит. Они живут активной жизнью, строят карьеру, не задумываясь о дополнительных мерах. Однако природа иногда может удивить. Именно вовремя запланированные шаги, знание своего организма и регулярные визиты к гинекологу помогают чувствовать себя спокойно, уверенно и сохранять контроль над ситуацией.

По словам врача-гинеколога, доцента кафедры акушерства и гинекологии ФНМО МИ РУДН Ирины Шестаковой, контрацептивы не только предотвращают нежелательную беременность, но и снижают риск различных заболеваний. При подборе препарата врач учитывает множество данных из анамнеза: возраст, образ жизни, вес, состояние кожи, наличие анемии или акне и другие факторы.

"Сейчас КОК - это не только способ защититься от нежелательной беременности. Такие препараты помогают справиться с болезненными менструациями, акне, эндометриозом, а также снижают риски развития некоторых форм рака", - подчеркнула она.

Участники встречи обсудили и распространенные мифы. В частности, о том, что якобы противозачаточные таблетки провоцируют набор веса. Как пояснили врачи, это не является частым побочным эффектом современных КОК, а миф тянется еще со времен первых таблеток 60-х годов.

Медики также напомнили, что контрацепция начинается не с аптеки, а с визита к врачу и его рекомендаций.

"Самостоятельно подбирать препараты — небезопасно. Это вопрос не только надежности, но и здоровья женщины. Врач помогает найти безопасный и комфортный вариант - под конкретный анамнез, определенный образ жизнь", - добавила доцент кафедры акушерства и гинекологии Научно-образовательного института клинической медицины ФГБОУ ВО "Российский университет медицины" Виктория Касян.

Как отметила врач акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук Айнур Тулетова, такие встречи с коллегами помогают делится опытом, применять современные подходы в ежедневной работе с пациентками.

"Жизнь женщины — это не только повседневные задачи и социальные роли, но и тонкая гормональная регуляция, влияющая на настроение, работоспособность и общее самочувствие. Современные комбинированные оральные контрацептивы помогают не только контролировать репродуктивную функцию, но и стабилизировать гормональный фон, улучшая качество жизни женщины", - отметила она.

Встреча вызвала живой интерес и отклик у приглашенных гостей, в числе которых были видные общественные деятели, представители медицинского сообщества и медиасферы.