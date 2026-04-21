Врачи объяснили, почему после химиотерапии ухудшается память
Такие изменения могут появиться как во время лечения, так и через несколько недель после его завершения.
Снижение памяти, внимания и концентрации во время и после химиотерапии — частое явление, которое обычно носит временный характер. По данным клинической практики, с такими симптомами сталкиваются до 70% пациентов, передает BAQ.kz.
О причинах так называемого «химиомозга», его проявлениях и сроках восстановления рассказал руководитель Центра химиотерапии АО «Казахский институт онкологии» Рамиль Абдрахманов.
Что такое «химиомозг»
В медицине этим термином называют комплекс временных когнитивных нарушений. У пациентов могут снижаться память, внимание и скорость мышления. Часто это состояние описывают как «туман в голове».
Людям становится сложнее концентрироваться, выполнять несколько задач одновременно, планировать дела и запоминать информацию.
Такие изменения могут появиться как во время лечения, так и через несколько недель после его завершения. Их выраженность у каждого пациента разная.
Почему это происходит
На состояние влияют разные факторы: вид лечения, общее состояние организма, уровень стресса, усталость и качество сна.
Чаще такие симптомы наблюдаются у пожилых пациентов, у людей с высокой умственной нагрузкой, а также у пациентов с повышенной тревожностью. Отмечается, что у женщин, проходящих лечение рака молочной железы, подобные проявления встречаются чаще.
При этом специалисты подчёркивают: «химиомозг» не означает ухудшение течения болезни и не говорит о её прогрессировании. Это часть восстановительных процессов организма.
Сколько длится восстановление
В большинстве случаев когнитивные функции постепенно восстанавливаются. Обычно это занимает от 6 до 12 месяцев после завершения терапии.
Специального лечения такие состояния, как правило, не требуют, но пациенту важно внимательно относиться к своему самочувствию.
Врачи рекомендуют:
- соблюдать режим сна и полноценно отдыхать;
- поддерживать умеренную физическую активность;
- тренировать память и внимание (читать, вести записи, использовать списки дел);
- пользоваться напоминаниями и другими вспомогательными инструментами.
По словам Рамиля Абдрахманова, важно не избегать умственной активности, а поддерживать её в лёгкой форме. Это помогает мозгу быстрее адаптироваться и восстановиться.
Если ухудшение памяти и внимания усиливается, мешает повседневной жизни или сопровождается другими симптомами, необходимо обратиться к лечащему врачу.
Большую роль в восстановлении играет эмоциональное состояние пациента. Снижение стресса и поддержка со стороны близких помогают быстрее вернуться к нормальной жизни.
Медики отмечают, что информирование пациентов о возможных побочных эффектах лечения помогает снизить тревожность и лучше подготовиться к терапии.
Главное — сохранять спокойствие, следить за своим состоянием и при необходимости обращаться за медицинской помощью.
