Врачи объяснили, почему после химиотерапии ухудшается память

Снижение памяти, внимания и концентрации во время и после химиотерапии — частое явление, которое обычно носит временный характер. По данным клинической практики, с такими симптомами сталкиваются до 70% пациентов, передает BAQ.kz.

О причинах так называемого «химиомозга», его проявлениях и сроках восстановления рассказал руководитель Центра химиотерапии АО «Казахский институт онкологии» Рамиль Абдрахманов.

Что такое «химиомозг»

В медицине этим термином называют комплекс временных когнитивных нарушений. У пациентов могут снижаться память, внимание и скорость мышления. Часто это состояние описывают как «туман в голове».

Людям становится сложнее концентрироваться, выполнять несколько задач одновременно, планировать дела и запоминать информацию.

Такие изменения могут появиться как во время лечения, так и через несколько недель после его завершения. Их выраженность у каждого пациента разная.

Почему это происходит

На состояние влияют разные факторы: вид лечения, общее состояние организма, уровень стресса, усталость и качество сна.

Чаще такие симптомы наблюдаются у пожилых пациентов, у людей с высокой умственной нагрузкой, а также у пациентов с повышенной тревожностью. Отмечается, что у женщин, проходящих лечение рака молочной железы, подобные проявления встречаются чаще.

При этом специалисты подчёркивают: «химиомозг» не означает ухудшение течения болезни и не говорит о её прогрессировании. Это часть восстановительных процессов организма.

Сколько длится восстановление

В большинстве случаев когнитивные функции постепенно восстанавливаются. Обычно это занимает от 6 до 12 месяцев после завершения терапии.

Специального лечения такие состояния, как правило, не требуют, но пациенту важно внимательно относиться к своему самочувствию.

Врачи рекомендуют:

соблюдать режим сна и полноценно отдыхать;

поддерживать умеренную физическую активность;

тренировать память и внимание (читать, вести записи, использовать списки дел);

пользоваться напоминаниями и другими вспомогательными инструментами.

По словам Рамиля Абдрахманова, важно не избегать умственной активности, а поддерживать её в лёгкой форме. Это помогает мозгу быстрее адаптироваться и восстановиться.

Если ухудшение памяти и внимания усиливается, мешает повседневной жизни или сопровождается другими симптомами, необходимо обратиться к лечащему врачу.

Большую роль в восстановлении играет эмоциональное состояние пациента. Снижение стресса и поддержка со стороны близких помогают быстрее вернуться к нормальной жизни.

Медики отмечают, что информирование пациентов о возможных побочных эффектах лечения помогает снизить тревожность и лучше подготовиться к терапии.

Главное — сохранять спокойствие, следить за своим состоянием и при необходимости обращаться за медицинской помощью.