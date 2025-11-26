Шесть регионов стали лучшими в стране по привлечению и поддержке медицинских работников, передает BAQ.KZ. Это Жетісу, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Костанайская области. Особенно выделилась область Жетісу — здесь 45 врачей, приехавших работать в сельскую местность, получили единовременные выплаты по 10 миллионов тенге. Эти данные прозвучали сегодня на заседании коллегии Министерства здравоохранения под председательством Акмарал Альназаровой.

Заседание началось с минуты молчания в память о 23-летнем фельдшере скорой помощи Улдане Мырзуан, погибшей при исполнении служебных обязанностей. Затем первый вице-министр Тимур Султангазиев представил отчет ключевых показателей за 9 месяцев 2025 года. По его словам, общая смертность снизилась на 3%, младенческая — на 19,3%, а материнская смертность остается на исторически низком уровне — 10,3 на 100 тыс. живорождений. Также выросла пятилетняя выживаемость онкопациентов — до 65%.

Отрасль показала успехи и в профилактике: охват прегравидарной подготовкой достиг 46,1%, коечный фонд детских отделений увеличен на 38%, а в 2024 году выполнена 71 внутриутробная операция, благодаря которым сохранена жизнь 96 детям. Во всех организациях ПМСП созданы Центры раннего развития и вмешательства, возобновлена работа женских консультаций.

Социальная поддержка медиков остается одним из ключевых приоритетов. За 10 месяцев единовременные выплаты получили 1326 врачей, включая 417 выпускников текущего года. В сельской местности трудятся 801 специалист. Минздрав также назвал ТОП-5 регионов по поддержке остро дефицитных специальностей (100 МЗП) в селах: Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Алматинская и Атырауская области.