В столице сезон гриппа и ОРВИ начался раньше обычного, передает BAQ.KZ.

По данным медиков, пик заболеваемости пришёлся на середину ноября, когда нагрузка на детских врачей заметно выросла. Несмотря на стабилизацию ситуации, специалисты подчёркивают: сезон ещё далёк от завершения, а соблюдение мер безопасности остаётся критически важным.

По словам врачей городской поликлиники №2, в разгар вспышки педиатрам приходилось принимать по 50–60 маленьких пациентов ежедневно. Сейчас количество обращений снизилось, однако вирусы продолжают активно циркулировать. Педиатр Раушан Тектибаева рассказала, что обычные ОРВИ протекают легче, а вот грипп нередко вызывает осложнения и сопровождается тяжёлой интоксикацией.

Специалист объяснила, что у детей с гриппом часто развивается высокая температура, которую сложно снизить. Такая нагрузка на организм быстро приводит к слабости, кашлю и выраженному насморку. Врач настоятельно призвала родителей не заниматься самолечением и обращаться за квалифицированной помощью при первых симптомах болезни.

Тектибаева напомнила о базовых правилах ухода за ребёнком во время болезни: соблюдение постельного режима, тёплое и обильное питьё, регулярное проветривание комнаты и влажная уборка. Она подчеркнула, что не стоит кутать ребёнка при ознобе и не следует давать сразу несколько жаропонижающих средств, поскольку это может навредить.

Педиатр также предупредила родителей о распространённой ошибке — самостоятельном назначении антибиотиков. По её словам, такие препараты бессильны против вирусов и нужны только при подтверждённых осложнениях, например отите или пневмонии. Любые лекарства должны применяться строго по назначению врача, учитывая возраст, вес и состояние ребёнка.

Медики напоминают, что грипп опасен возможными осложнениями, среди которых пневмония, тонзиллит, фарингит, конъюнктивит и даже носовые кровотечения. Поэтому внимательность родителей и своевременное обращение к специалистам остаются лучшей защитой в сезон простуд.