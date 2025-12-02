В Шымкентском городском перинатальном центре врачи совершили очередное медицинское чудо — им удалось спасти жизнь ребёнку, появившемуся на свет на 26-й неделе беременности и весившему всего 705 грамм, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Шымкента.

Преждевременные роды стали необходимостью из-за тяжёлой преэклампсии у матери, и от первых минут жизни малыша медики боролись за каждый его вдох.

Первые 56 дней новорождённый провёл в отделении интенсивной терапии под непрерывным наблюдением специалистов. В течение 75 дней врачи использовали современные технологии, высокоточное оборудование и лекарственные препараты, чтобы стабилизировать состояние ребёнка и дать ему шанс на полноценную жизнь.

Сегодня малыш выписан домой с весом 2350 грамм — результат, который ещё несколько месяцев назад казался почти невозможным. Врачи признаются, что сохранение жизни детей с экстремально низкой массой тела всегда сопровождается бессонными ночами, волнением и огромной ответственностью.

По словам неонатолога перинатального центра Сапаргуль Кожабаевой, спасение таких детей — это большая победа как для семьи, так и для коллектива медиков. Она отметила, что вся медицинская помощь оказывается в рамках системы ОСМС, что обеспечивает доступность современных технологий лечения.

С начала года в центре появились на свет 38 детей с экстремально низкой массой тела. Их выживание становится возможным благодаря профессионализму врачей, слаженной работе персонала и высокотехнологичному оснащению перинатального центра.