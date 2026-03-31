В Казахстане запускается проект по созданию единой сети региональных травматологических центров (РТЦ) с новой моделью оказания помощи при травмах. Инициатива разработана Национальным научным центром травматологии и ортопедии имени академика Батпенова и реализуется при поддержке Министерства здравоохранения, передает BAQ.kz.

Проект направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи пострадавшим, особенно в регионах. По данным ведомства, ежегодно в стране фиксируются сотни тысяч случаев травм, при этом дорожно-транспортные происшествия остаются одной из основных причин смертности. До 40% летальных исходов происходят в первые часы после травмы — зачастую из-за несвоевременного оказания специализированной помощи.

Новая система РТЦ призвана решить эту проблему. Центры будут работать круглосуточно и обеспечивать полный цикл лечения - от экстренной помощи и реанимации до высокотехнологичных операций и последующей реабилитации. Это позволит оказывать необходимую помощь на месте, без потери времени на транспортировку пациентов в крупные города.

Кроме того, РТЦ станут координационными узлами травматологической службы в регионах. Врачи получат возможность консультироваться с ведущими специалистами в режиме реального времени, а также использовать телемедицинские технологии. Особое внимание уделят повышению квалификации медицинских кадров.

Пилотный этап проекта уже реализуется в Астане, Алматы на базе городской клинической больницы №4, а также в Балхаше. В дальнейшем сеть планируется расширить на другие регионы с высокой нагрузкой травматизма.

Ожидается, что внедрение региональных травматологических центров позволит снизить уровень смертности и инвалидности, сократить время до оказания помощи и повысить доступность высокотехнологичной медицины для населения.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в результате дорожно-транспортных происшествий в Казахстане пострадали более 51 тысячи человек, из них 2,3 тысячи погибли. При этом уровень летальности удалось снизить на 10%. Из почти 796 тысяч вызовов службы скорой медицинской помощи, связанных с травмами, около 44 тысяч (5,6%) были вызваны ДТП.