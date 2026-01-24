В Туркестане врачи провели экстренную операцию 8-месячному ребенку, у которого в брюшной полости обнаружили металлическую иглу. Об этом сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.

Младенца госпитализировали в инфекционное отделение Туркестанской городской центральной больницы с подозрением на корь. У ребенка наблюдались высокая температура и беспокойство, что изначально расценивалось как симптомы инфекционного заболевания.

Однако в ходе дополнительного обследования, включая рентген, медики выявили в брюшной полости инородный металлический предмет — иглу. По словам врачей, причиной ухудшения состояния оказалась не инфекция, а именно наличие постороннего предмета в организме.

Специалисты установили, что игла проникла не через пищеварительный тракт, а через область печени, что создало угрозу жизни ребенка и потребовало немедленного хирургического вмешательства.

Операцию провели врачи Туркестанской городской центральной больницы совместно со специалистами детской городской больницы. Медицинская помощь была оказана своевременно, и состояние младенца удалось стабилизировать.