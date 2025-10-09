Коллегия областного суда рассмотрела гражданское дело по иску врачей С. и Е. к районной поликлинике, требовавших взыскания задолженности за доплаты, связанные с квалификационными категориями, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд.

В ходе разбирательства было установлено, что врач онколог С. имеет свидетельство о первой квалификационной категории, срок действия которого истек в ноябре 2021 года, а офтальмолог Е. обладает свидетельством о высшей квалификационной категории с действием до ноября 2023 года.

С 1 августа 2024 года доплаты этим врачам были отменены из-за истечения срока действия их квалификационных свидетельств, однако уже с 9 декабря 2024 года выплаты были возобновлены. Между тем, за период с августа по декабрь 2024 года доплаты не выплачивались, что побудило истцов обратиться сначала в Согласительную комиссию, которая отказала в удовлетворении требований, а затем в суд.

Согласно Отраслевому соглашению, с 1 января 2023 года должностные оклады медицинских работников, в том числе с просроченными квалификационными свидетельствами, исчисляются с учетом ранее присвоенных категорий, если свидетельства были выданы после 2015 года. Поскольку оба врача получили свои квалификационные свидетельства после этой даты, суд признал их право на доплаты.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворён, поликлинике было предписано выплатить врачам задолженность за квалификационные категории, а также компенсировать расходы на оплату представителя. Сумма выплат составила 225 тысяч тенге для С. и 700 тысяч тенге для Е. Постановлением коллегии областного суда решение первой инстанции оставлено без изменений, и судебные акты вступили в законную силу.