В Актау медики оказали экстренную помощь годовалому ребенку, у которого в дыхательных путях застряла семечка. Благодаря оперативным действиям врачей малыша удалось спасти, передаёт BAQ.KZ со ссылкой Lada.kz.

По словам врача Роллана Елеусинова, 9 февраля в больницу поступил ребенок с хрипами и затрудненным дыханием. Мать сообщила, что малыш поперхнулся семечкой. Рентген не показал наличие инородного тела, после чего было принято решение провести бронхоскопию.

Во время процедуры эндоскописты Роллан Елеусинов и Нуржигит Жансултан обнаружили застрявшую семечку и успешно извлекли ее из бронхов. После вмешательства состояние ребенка быстро улучшилось, дыхание нормализовалось.

Как отметил врач, подобные случаи происходят регулярно: ежемесячно в больницу поступает до ста детей с инородными предметами. Чаще всего медикам приходится извлекать монеты, батарейки и магниты. Последние представляют особую опасность, так как могут повредить внутренние органы.

По словам специалиста, клиника активно развивает направление эндоскопической помощи детям и считается одной из ведущих в стране по операциям по удалению инородных тел.