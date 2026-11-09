Вратарь сборной Казахстана Никита Бояркин признан лучшим голкипером недели в КХЛ

Комиссия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определила лучших игроков девятой недели регулярного чемпионата сезона-2026/2027. Одним из лауреатов стал представитель сборной Казахстана Никита Бояркин, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Голкипер «Адмирала» во второй раз в карьере получил звание лучшего вратаря недели. На его счету две победы в двух проведённых матчах при коэффициенте надёжности 2. Бояркин отразил 95,35% бросков по своим воротам.

Особенно отличился казахстанец во встрече со СКА, завершившейся со счётом 4:0. В этом матче он сохранил свои ворота в неприкосновенности и стал шестым голкипером в истории КХЛ, сумевшим забросить шайбу.

Также лауреатами недели стали защитник Рушан Рафиков («Локомотив»), нападающий Нэйтан Легаре («Трактор») и новичок Максим Загребин («Салават Юлаев»).

Отметим, что на прошедшей неделе в КХЛ состоялось 26 матчей с участием 506 хоккеистов. Средняя результативность составила 5,15 шайбы за игру.