Вредно и небезопасно: в Астане полицейские призвали жителей не кормить голубей

Фото: pngtree.com

В столице полицейские провели рейд и разъяснили жителям, почему бесконтрольное кормление птиц наносит вред городу и окружающей среде, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Астаны. Мероприятие прошло на проспекте Абылай хана в рамках профилактической акции "Закон и порядок". Поводом стали жалобы на загрязнение общественных пространств, связанное с подкормкой птиц.

Сотрудники полиции рассказали горожанам, что излишки еды привлекают грызунов, портят тротуары и создают антисанитарные условия. Также напомнили: чистота и безопасность столицы во многом зависят от сознательности самих жителей. Правоохранители подчеркнули, что подобные профилактические рейды проводятся в Астане на регулярной основе.

