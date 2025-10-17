Вредно и небезопасно: в Астане полицейские призвали жителей не кормить голубей
Сегодня, 03:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:44Сегодня, 03:44
104Фото: pngtree.com
В столице полицейские провели рейд и разъяснили жителям, почему бесконтрольное кормление птиц наносит вред городу и окружающей среде, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Астаны. Мероприятие прошло на проспекте Абылай хана в рамках профилактической акции "Закон и порядок". Поводом стали жалобы на загрязнение общественных пространств, связанное с подкормкой птиц.
Сотрудники полиции рассказали горожанам, что излишки еды привлекают грызунов, портят тротуары и создают антисанитарные условия. Также напомнили: чистота и безопасность столицы во многом зависят от сознательности самих жителей. Правоохранители подчеркнули, что подобные профилактические рейды проводятся в Астане на регулярной основе.
Самое читаемое
- Национальные резервы Казахстана выросли до 64 млрд долларов — Бейсенбаев
- БРИКС под давлением Вашингтона? Казахстанские аналитики оценили заявление Трампа
- Военные реформы назрели: депутаты требуют пересмотреть систему обеспечения армии
- В ВКО мужчина спас соседских детей из горящего дома
- Норвегия выделит Украине более 7 млрд евро в 2026 году