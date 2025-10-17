В столице полицейские провели рейд и разъяснили жителям, почему бесконтрольное кормление птиц наносит вред городу и окружающей среде, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Астаны. Мероприятие прошло на проспекте Абылай хана в рамках профилактической акции "Закон и порядок". Поводом стали жалобы на загрязнение общественных пространств, связанное с подкормкой птиц.

Сотрудники полиции рассказали горожанам, что излишки еды привлекают грызунов, портят тротуары и создают антисанитарные условия. Также напомнили: чистота и безопасность столицы во многом зависят от сознательности самих жителей. Правоохранители подчеркнули, что подобные профилактические рейды проводятся в Астане на регулярной основе.