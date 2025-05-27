Времени на раскачку нет — Бектенов о ремонте энергоисточников и сетей
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Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал поручения по ремонту энергоисточников и сетей, передаёт BAQ.KZ. Он считает, что летом нужно работать в усиленном режиме.
"Времени на раскачку нет. Все работы должны быть выполнены в срок и в полном объеме. Спрос будет жесткий", - заявил на заседании правительства глава кабмина.
Он подчеркнул, что со стороны правительства необходимая поддержка оказывается.
"В текущем месяце я подписал Постановление о выделении 25 млрд тенге из резерва на модернизацию теплоисточников в Астане, Кокшетау, Риддере и Кызылорде. Правительство будет контролировать эффективность расходования этих средств и полученный результат. Уже сейчас в некоторых регионах наблюдаются риски затягивания работ. В связи с этим он поручил, акиматам регионов в двухнедельный срок завершить все конкурсные процедуры и приступить к практической реализации ремонтных работ. Никакой излишней бюрократии быть не должно", - сказал Бектенов.
Он также поручил министерству энергетики и промышленности, акиматам регионов до 10 июня актуализировать планы подготовки к отопительному сезону.
Помимо этого компании "KEGOC" совместно с министерством энергетики до 15 июня поручено утвердить режимы работы оборудования в предстоящий отопительный сезон для станций национального значения.
"Перенос сроков ремонта или снижение объемов работ недопустимы. По каждому факту будут приняты меры в отношении как собственников, так и управляющих компаний", - подчеркнул премьер.
В заключении он также поручил обеспечить заблаговременное накопление запасов топлива на теплоисточниках до 1 сентября.
Аппарат правительства должен контролировать ход подготовки регионов к отопительному сезону.
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