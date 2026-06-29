Временно отключат электричество в нескольких районах Алматы

В Алматы и ряде прилегающих населённых пунктов с 29 июня по 4 июля 2026 года будут проводиться плановые и аварийно-восстановительные работы на электрических сетях. В связи с этим в разных районах города и пригородов временно отключат электроэнергию.

Как сообщили энергетические службы, работы связаны с текущим и капитальным ремонтом оборудования, устранением дефектов, заменой опор линий электропередачи, расчисткой трасс, а также модернизацией отдельных участков сетей.

Отключения будут проводиться в дневное время – преимущественно с 08:00 до 17:00 и с 09:00 до 17:00. В указанные периоды без электроснабжения временно останутся жилые дома частного сектора, многоквартирные дома, предприятия, социальные объекты, а также отдельные административные здания.

Ограничения затронут различные районы Алматы, включая микрорайоны Айгерим, Калкаман, Акжар, Курамыс, Карагайлы, Зердели, Тастыбулак и другие жилые массивы. Также отключения запланированы на ряде центральных и прилегающих улиц города.

Энергетики отмечают, что график носит предварительный характер и может корректироваться в зависимости от технического состояния сетей и хода выполнения работ.

Жителям рекомендуют заранее учитывать возможные отключения электроэнергии, планировать бытовые дела с учётом графика и соблюдать меры предосторожности при использовании электроприборов.

В случае необходимости дополнительную информацию можно уточнять в обслуживающих энергокомпаниях.