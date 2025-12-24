Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по развитию Астаны и подвел экономические итоги года. По его словам, ожидается, что валовой региональный продукт столицы достигнет 34–35 млрд долларов, при численности населения около 1,6 млн человек, передаёт BAQ.KZ.

Президент отметил, что по итогам 11 месяцев краткосрочный экономический индикатор Астаны составил 118,6%, а город демонстрирует лидирующие позиции по инвестициям, строительству и развитию малого и среднего бизнеса.

По итогам года объем строительства жилья в Астане превысит 5 млн квадратных метров, что составляет примерно четверть от всего объема вводимого в стране жилья и значительно превышает показатели столиц соседних государств Центральной Азии.

Объем выпуска обрабатывающей промышленности за 11 месяцев 2025 года достиг 2,8 трлн тенге (около 6 млрд долларов), с ростом 7,2%. Объем торговли составил 10,8 трлн тенге (около 22,5 млрд долларов), рост — 8,4%. В бюджет города было перечислено 4,3 трлн тенге налогов.

Токаев подчеркнул, что Астана продолжает уверенно развиваться, но сохраняются нерешенные проблемы, требующие внимания городских властей и государства.

"Что касается валового регионального продукта на душу населения, то здесь цифры достаточно репрезентативные и впечатляющие. Что говорит Индекс Oxford Economics 2025. Это исследование охватывает 1000 крупнейших городов мира, оценивая их по пяти категориям: экономика, человеческий капитал, качество жизни, окружающая среда и управление. Астана стала 36-й в Азии и 276-й в мире и уверенно обгоняет известные города, которые расположены в нашем регионе. Но успокаиваться нельзя, потому что потенциал у нас большой. Мы должны постоянно идти вперед", - отметил он.

По словам Президента, в следующем году у Астаны есть возможность значительно улучшить свой рейтинг именно по данному индексу.