ВС Ирана атаковали базы США в Ираке и Бахрейне
Министерства обороны ОАЭ, Катара и Кувейта также сообщают об интенсивной работе систем ПВО.
Сегодня 2026, 02:38
141Фото: Pixabay.com
Иранские военные нанесли удары по американским базам в Ираке и Бахрейне, передает BAQ.KZ.
Как передают иранские СМИ, после атаки, нанесенной ВС исламской республики, на американской авиабазе Харир в иракском Эрбиле начался пожар.
Отмечается, что также ВС Ирана нанесли удар по американским военным на базе Джуффаир в Бахрейне в ответ на атаку США на инфраструктуру на иранском острове Кешм.
Министерства обороны ОАЭ, Катара и Кувейта также сообщают об интенсивной работе систем ПВО, отражающих иранские удары ракетами и беспилотниками по территориям этих стран.
