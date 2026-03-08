ВС Ирана атаковали базы США в Ираке и Бахрейне

Министерства обороны ОАЭ, Катара и Кувейта также сообщают об интенсивной работе систем ПВО.

Сегодня 2026, 02:38
Фото: Pixabay.com

Иранские военные нанесли удары по американским базам в Ираке и Бахрейне, передает BAQ.KZ.

Как передают иранские СМИ, после атаки, нанесенной ВС исламской республики, на американской авиабазе Харир в иракском Эрбиле начался пожар.

Отмечается, что также ВС Ирана нанесли удар по американским военным на базе Джуффаир в Бахрейне в ответ на атаку США на инфраструктуру на иранском острове Кешм.

Министерства обороны ОАЭ, Катара и Кувейта также сообщают об интенсивной работе систем ПВО, отражающих иранские удары ракетами и беспилотниками по территориям этих стран.

