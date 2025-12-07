Вооружённые силы США вскоре приступят к нанесению авиаударов по наземным целям в Латинской Америке в рамках борьбы с наркокартелями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на торжественном приёме в Госдепартаменте, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

По его словам, Вашингтон занимает "очень жёсткую позицию" в борьбе с наркотрафиком: уже удалось снизить морские поставки наркотиков в США на 94%.

"Теперь мы начнем тот же процесс на суше: мы знаем каждый маршрут, каждое здание, где они скрываются", — подчеркнул Трамп, напомнив, что за последний год из-за наркотиков в США погибло около 300 тыс. человек.

Президент отметил, что новые меры направлены на полное уничтожение инфраструктуры наркокартелей и защиту граждан от угрозы наркотиков.