В Казахстане планируют перевести в онлайн-формат все 150 действующих мер государственной поддержки предпринимателей. До конца текущего года через eGov Business намерены обеспечить онлайн-подачу заявок по 20 мерам, а до конца следующего года – по всем программам. Вице-министр национальной экономики РК Бекболат Молдабеков рассказал об этом в рамках заседания Правительства, передает BAQ.KZ.

В настоящее время в стране утверждены 150 мер государственной поддержки. Из них 63 уже доступны в электронном формате, тогда как еще 87 по-прежнему предоставляются в бумажном формате и требуют цифровизации.

При этом, по словам вице-министра, речь идет не просто о переводе существующих процедур в электронный формат.

«Мы предлагаем не просто перевести бумажные процессы в электронный формат, а предварительно провести их реинжиниринг, исключив лишние действия и административные барьеры», – заявил Бекболат Молдабеков.

Первым этапом стали меры поддержки, предоставляемые Национальным инвестиционным холдингом «Байтерек». Как пояснил вице-министр, эти программы уже имеют высокий уровень цифровой зрелости.

Работа по их интеграции с eGov Business уже началась. В частности, через портал реализована подача заявлений по мере государственной поддержки «Лизинг автобусов».

«В настоящее время еще две меры государственной поддержки находятся в реализации, а восемь включены в следующий этап. Таким образом, постепенно будет обеспечен переход всех мер поддержки в единый цифровой формат. В планах до конца этого года запустить 20 мер государственной поддержки, а до конца следующего года – запустить подачу заявок онлайн по всем 150 мерам государственной поддержки», – подчеркнул вице-министр.

В дальнейшем планируется перейти к проактивной модели. Государство будет самостоятельно предлагать предпринимателю подходящие меры поддержки с учетом его цифрового профиля и анализа данных.