Все 190 частных домов в селе Юбилейное Акмолинской области подключены к газу

В рамках социальной ответственности бизнеса на сегодняшний день в населенном пункте полностью решен вопрос с подведением инженерных коммуникаций. К каждому из 190 частных жилых домов централизованно подключены питьевая вода и природный газ. Для этого здесь ввели в эксплуатацию современную газораспределительную станцию и проложили внутрипоселковые газовые сети протяженностью более 11 км.

«Полный запуск систем водоснабжения и газификации жилого сектора кардинально меняет качество жизни на селе, снимает с повестки дня многолетние бытовые проблемы сельчан. Вся коммунальная инфраструктура населенного пункта работает в штатном режиме и полностью готова к долгосрочной эксплуатации», – отметил директор ТОО «Ново-Приречное» Валерий Тюркин.

Параллельно с развитием коммунальных сетей в селе Юбилейное ведутся масштабные работы по благоустройству общественных пространств.

Глава региона посетил центральную площадь, где обустроили новую пешеходную зону площадью 2800 квадратных метров. На прилегающей территории также создана игровая зона для детей и открыт новый стадион, предназначенный для проведения спортивных тренировок и культурно-массовых мероприятий.