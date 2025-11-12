За девять месяцев текущего года в Казахстан на постоянное место жительства прибыли 16,1 тысячи человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Число прибывших продолжает превышать количество выбывших: из страны за этот же период выехало 5,9 тысячи человек, что на 41,4% меньше, чем годом ранее. Таким образом, сальдо миграции остается положительным и составляет 10,2 тысячи человек.

Основной миграционный обмен Казахстана по-прежнему осуществляется со странами СНГ. Доля прибывших из государств Содружества составила 82,7%, а выбывших в эти страны — 73,2%. Среди иностранных граждан, прибывших из других регионов мира, наибольшее количество составляют выходцы из Китая, Монголии и Турции.

Наиболее привлекательными регионами для переселенцев стали Алматинская область, куда переехали 4,4 тысячи человек, город Алматы — 2,6 тысячи, Мангистауская область — 2,3 тысячи, а также столица Астана, куда прибыло около тысячи новых жителей.

Внутренняя миграция также демонстрирует положительную динамику. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, численность переезжающих внутри страны увеличилась на 22,8%. Наибольшее положительное сальдо внутренней миграции отмечается в четырех регионах: в городах Астана (67,2 тыс. человек), Алматы (27,8 тыс.), Шымкент (13 тыс.) и Алматинской области (8 тыс. человек).

Рост миграционного притока указывает на продолжающееся укрепление привлекательности Казахстана как для иностранных граждан, так и для внутренней мобильности населения.