В рамках исполнения поручений Президента по внедрению искусственного интеллекта и цифровой трансформации сферы государственных услуг в Казахстане государственные органы перешли к использованию единой среды разработки цифровых продуктов QazTech. Платформа действует с 1 апреля текущего года и позволяет сократить сроки разработки и ввода в эксплуатацию новых сервисов с нескольких лет до нескольких недель. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

«Правительством утвержден двухлетний план миграции действующих систем на QazTech. На текущий год запланирована миграция 39 систем, по 36 из них работы находятся на завершающей стадии. Еще 25 систем находятся на стадии миграции и разработки дополнительно к утвержденному плану, 10 систем уже полноценно функционируют на платформе. То есть работа идет опережающими темпами, и сегодня все госорганы уже работают с QazTech», – доложил вице-премьер.

Также отмечено, что указом Главы государства в Казахстане введен мораторий на создание государственных информационных систем вне платформы QazTech.