Все избирательные участки в Казахстане будут доступны для людей с инвалидностью — ЦИК

На предстоящих выборах депутатов Курултая все избирательные участки должны быть доступны для людей с инвалидностью. Для этого местным исполнительным органам поручено актуализировать сведения об избирателях, которым необходимы специальные условия для голосования. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила член ЦИК Ляззат Суйиндик, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Ляззат Суйиндик, Центральная избирательная комиссия последовательно реализует комплекс мер, направленных на создание безбарьерной среды и обеспечение равного доступа граждан к участию в выборах.

"Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан реализуется комплекс мер по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью. С 2021 года трансляции заседаний ЦИК, а также все информационные видеоматериалы обеспечиваются сурдопереводом. С 2022 года изготавливаются трафареты к бюллетеню для голосования с использованием шрифта Брайля. Все избирательные участки обеспечиваются аудиоинструкцией по заполнению бюллетеня для голосования", – сообщила член ЦИК.

Она отметила, что с 2025 года при поддержке общественного объединения "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак" и Программного офиса ОБСЕ в Астане для всех членов избирательных комиссий подготовлен и используется специальный видеокурс, посвященный правам и потребностям людей с инвалидностью.

Кроме того, местные исполнительные органы обеспечивают предоставление услуг инватакси для доставки избирателей на участки. ЦИК также рекомендовал акиматам активнее привлекать представителей общественных объединений людей с инвалидностью к проверке доступности объектов избирательной инфраструктуры.

Отдельное внимание, по словам Ляззат Суйиндик, необходимо уделить актуализации информации об избирателях, которым при голосовании требуются особые условия.

"Необходимо актуализировать сведения об избирателях с инвалидностью, для которых необходимы особые условия при голосовании", – подчеркнула она.

В ЦИК отметили, что создание доступной избирательной среды является одним из приоритетов подготовки к выборам депутатов Курултая. Акиматам поручено обеспечить доступность всех избирательных участков и своевременно уточнить сведения о гражданах, которым потребуется дополнительная помощь в день голосования.