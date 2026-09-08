Все началось с одной коровы: как семейное хозяйство выросло в ферму за 1,7 млрд тенге

История фермы «Северное» началась довольно буднично. В 2015 году Наталья Юдина предложила свекрам купить корову – хотелось, чтобы у семьи и детей всегда было свежее натуральное молоко. Со временем одной коровы стало мало: хозяйство росло, а молоко и домашние продукты начали покупать знакомые и соседи.

Так семейная история постепенно превратилась в полноценный фермерский проект.

Первые вложения составили около 40 тысяч долларов. Позже предприятие получило льготный заем через СПК «Солтүстік» – 1,2 млрд тенге. Общая стоимость проекта достигла 1,7 млрд тенге.

На эти средства построили молочно-товарный комплекс и закупили 400 коров айрширской породы. Сегодня хозяйство обрабатывает 2,5 тысячи гектаров земли и самостоятельно заготавливает корма для животных.

Молоко свое, многое делают вручную

Сейчас на ферме перерабатывают в среднем 1,5 тонны собственного молока в сутки. Техника используется для доения и первичной обработки, но часть продукции по-прежнему готовят вручную.

«У нас крафтовая ферма европейского типа. Мы работаем на собственном сырье, полностью соблюдая технологии. При этом масло, творог и сыры мы доводим исключительно вручную. Ручной труд ограничивает объёмы – много так не сделаешь. Поэтому мы работаем только на внутренний рынок и выпускаем продукты по авторским рецептам», – рассказывает Наталья Юдина.

Каждый месяц здесь производят более 3 тонн творога, свыше 1 тонны сырных вафель, около 200 килограммов авторских и молодых сыров и порядка 80 килограммов сливочного масла. Также на ферме делают сметану, сливки, сырники и вареники.

«Мы не конкурируем с промышленными гигантами»

В хозяйстве не стремятся наращивать удои любой ценой. Коров содержат беспривязно, животные регулярно бывают на свежем воздухе.

Наталья говорит, что ферма изначально выбрала свою нишу – небольшие объемы и натуральные продукты из собственного сырья.

«Мы не конкурируем с промышленными гигантами. Наша аудитория – люди, которые осознанно выбирают натуральное молоко, ценят безопасность и понимают, за что платят», – говорит основательница фермы.

Сейчас хозяйство рассчитывает выйти на полную мощность переработки. Прибытие оставшейся части поголовья ожидается в ноябре.

В дальнейшем Наталья хочет расширить хозяйство: выращивать собственное зерно, производить муку, развивать мясное направление и построить теплицы.

Из идеи купить одну корову для семьи выросло хозяйство с сотнями животных, собственной землей и переработкой. И, пожалуй, именно эта деталь лучше всего объясняет, почему история «Северного» воспринимается не как очередной бизнес-кейс, а как семейное дело, которое постепенно стало большим.