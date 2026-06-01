Все объекты нацпроекта по сельскому здравоохранению ввели в области Абай

В области Абай завершено строительство всех 65 объектов первичной медико-санитарной помощи, предусмотренных Национальным проектом "Модернизация сельского здравоохранения". Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Муратов в ходе встречи с жителями Аягозского района, передает BAQ.KZ.

Визит состоялся в рамках регулярных встреч руководителей центральных государственных органов с населением. В ходе поездки вице-министр посетил Центральную многопрофильную больницу Аягозского района, ознакомился с работой медицинских подразделений и провел личный прием граждан.

Все запланированные объекты введены в эксплуатацию

По словам Тимура Муратова, развитие первичной медико-санитарной помощи остается одним из ключевых направлений государственной политики в сфере здравоохранения.

"В рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в области Абай построены все 65 запланированных объектов первичной медико-санитарной помощи. По республике в целом введено 813 объектов здравоохранения, из них 655 – в рамках нацпроекта", – сообщил вице-министр.

Особое внимание в ходе визита было уделено модернизации районной медицины. Тимур Муратов ознакомился с работой отделения магнитно-резонансной томографии, которое было открыто в Аягозе в рамках реализации национального проекта.

Высокотехнологичная помощь станет доступнее

Как отметил вице-министр, в стране продолжается преобразование районных больниц в многопрофильные межрайонные медицинские учреждения. Это позволит приблизить современные медицинские услуги к жителям сельских территорий.

По данным Минздрава, реализация проекта обеспечит доступ к высокотехнологичной медицинской помощи примерно для 4 миллионов сельских жителей по всей стране.

Продолжительность жизни достигла рекордного уровня

В ходе встречи были озвучены и основные показатели состояния здоровья населения.

"Ожидаемая продолжительность жизни в 2025 году достигла 75,97 года – это исторический максимум за годы независимости. В области Абай этот показатель составил 74,87 года", – отметил Тимур Муратов.

Положительная динамика наблюдается и по показателям младенческой смертности.

"По итогам 2025 года уровень младенческой смертности снизился на 14% и достиг 5,85 случая на 1000 живорождений. В области Абай снижение составило 25,6% – до 5,32 случая на 1000 живорождений", – сообщил вице-министр.

Жители подняли вопросы кадров и лекарственного обеспечения

Во время встречи с населением обсуждались вопросы доступности медицинской помощи, кадрового обеспечения сельских медучреждений, лекарственного снабжения и дальнейшего развития инфраструктуры здравоохранения.

По всем обращениям граждан были даны разъяснения, а отдельные вопросы взяты на контроль профильными подразделениями Министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что модернизация системы здравоохранения и повышение качества медицинских услуг продолжаются по всей стране в плановом порядке.