Все объекты нацпроекта по сельскому здравоохранению ввели в области Абай
В области Абай завершено строительство всех 65 объектов первичной медико-санитарной помощи, предусмотренных Национальным проектом "Модернизация сельского здравоохранения". Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Муратов в ходе встречи с жителями Аягозского района, передает BAQ.KZ.
Визит состоялся в рамках регулярных встреч руководителей центральных государственных органов с населением. В ходе поездки вице-министр посетил Центральную многопрофильную больницу Аягозского района, ознакомился с работой медицинских подразделений и провел личный прием граждан.
Все запланированные объекты введены в эксплуатацию
По словам Тимура Муратова, развитие первичной медико-санитарной помощи остается одним из ключевых направлений государственной политики в сфере здравоохранения.
"В рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в области Абай построены все 65 запланированных объектов первичной медико-санитарной помощи. По республике в целом введено 813 объектов здравоохранения, из них 655 – в рамках нацпроекта", – сообщил вице-министр.
Особое внимание в ходе визита было уделено модернизации районной медицины. Тимур Муратов ознакомился с работой отделения магнитно-резонансной томографии, которое было открыто в Аягозе в рамках реализации национального проекта.
Высокотехнологичная помощь станет доступнее
Как отметил вице-министр, в стране продолжается преобразование районных больниц в многопрофильные межрайонные медицинские учреждения. Это позволит приблизить современные медицинские услуги к жителям сельских территорий.
По данным Минздрава, реализация проекта обеспечит доступ к высокотехнологичной медицинской помощи примерно для 4 миллионов сельских жителей по всей стране.
Продолжительность жизни достигла рекордного уровня
В ходе встречи были озвучены и основные показатели состояния здоровья населения.
"Ожидаемая продолжительность жизни в 2025 году достигла 75,97 года – это исторический максимум за годы независимости. В области Абай этот показатель составил 74,87 года", – отметил Тимур Муратов.
Положительная динамика наблюдается и по показателям младенческой смертности.
"По итогам 2025 года уровень младенческой смертности снизился на 14% и достиг 5,85 случая на 1000 живорождений. В области Абай снижение составило 25,6% – до 5,32 случая на 1000 живорождений", – сообщил вице-министр.
Жители подняли вопросы кадров и лекарственного обеспечения
Во время встречи с населением обсуждались вопросы доступности медицинской помощи, кадрового обеспечения сельских медучреждений, лекарственного снабжения и дальнейшего развития инфраструктуры здравоохранения.
По всем обращениям граждан были даны разъяснения, а отдельные вопросы взяты на контроль профильными подразделениями Министерства здравоохранения.
В ведомстве подчеркнули, что модернизация системы здравоохранения и повышение качества медицинских услуг продолжаются по всей стране в плановом порядке.
